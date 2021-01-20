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Прем’єр-міністр Італії уникнув відставки у розпал політичної кризи

Середа, 20 січня 2021, 08:46

В Італії Сенат у вівторок висловив вотум довіри уряду Джузеппе Конте, завдяки чому політику вдалося зберегти пост у розпал епідемії коронавірусу. 

Про це "Європейська правда" повідомляє з посиланням на BBC.

За довіру уряду висловилися 156 сенаторів, проти - 140, 16 утрималися. Це означає, що Конте не має абсолютної більшості у верхній палаті парламенту.

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Опозиційні партії заявили, що планують попросити президента Серджо Маттареллу втрутитися, щоб змусити Конте подати у відставку.

Під час виступу у Сенаті Конте заявив, що життєво важливо підтримувати політичну згуртованість, яка стикається з "історичним викликом" пандемії.

У понеділок уряд Конте отримав вотум довіри у нижній палаті парламенту, забезпечивши там абсолютну більшість.

Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з правлячої коаліції.

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

Детальніше читайте у статті Сварка за 209 мільярдів: чому коронавірусна допомога ЄС поглибила кризу влади в Італії

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