Прем’єр-міністр Італії уникнув відставки у розпал політичної кризи
В Італії Сенат у вівторок висловив вотум довіри уряду Джузеппе Конте, завдяки чому політику вдалося зберегти пост у розпал епідемії коронавірусу.
Про це "Європейська правда" повідомляє з посиланням на BBC.
За довіру уряду висловилися 156 сенаторів, проти - 140, 16 утрималися. Це означає, що Конте не має абсолютної більшості у верхній палаті парламенту.
Опозиційні партії заявили, що планують попросити президента Серджо Маттареллу втрутитися, щоб змусити Конте подати у відставку.
Під час виступу у Сенаті Конте заявив, що життєво важливо підтримувати політичну згуртованість, яка стикається з "історичним викликом" пандемії.
У понеділок уряд Конте отримав вотум довіри у нижній палаті парламенту, забезпечивши там абсолютну більшість.
Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з правлячої коаліції.
Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.
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