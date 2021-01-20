Премьер-министр Италии избежал отставки в разгар политического кризиса

В Италии Сенат во вторник выразил вотум доверия правительству Джузеппе Конте, благодаря чему политику удалось сохранить пост в разгар эпидемии коронавируса.

Об этом "Европейская правда" сообщает со ссылкой на ВВС.

За доверие правительству высказались 156 сенаторов, против - 140, 16 воздержались. Это означает, что Конте не имеет абсолютного большинства в верхней палате парламента.

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Оппозиционные партии заявили, что планируют попросить президента Серджо Маттареллу вмешаться, чтобы заставить Конте подать в отставку.

Во время выступления в Сенате Конте заявил, что жизненно важно поддерживать политическую сплоченность, которая сталкивается с "историческим вызовом" пандемии.

В понедельник правительство Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента, обеспечив там абсолютное большинство.

Проблемы Конте были вызваны решением партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци выйти из правящей коалиции.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС для Италии, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.

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