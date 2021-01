Робоча група ЄС розгляне проєкт угоди про "відкрите небо" з Україною 22 січня

Проєкт угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом включений до порядку денного засідання робочої групи ЄС з питань авіації 22 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в ЄС Микола Точицький.

"Важливий крок до нашої довгоочікуваної угоди, яка сприятиме розвитку ринку авіaперевезень та відновленню від наслідків пандемії коронавірусу", - написав Точицький в Twitter.

