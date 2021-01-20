Робоча група ЄС розгляне проєкт угоди про "відкрите небо" з Україною 22 січня

Проєкт угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом включений до порядку денного засідання робочої групи ЄС з питань авіації 22 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в ЄС Микола Точицький.

"Важливий крок до нашої довгоочікуваної угоди, яка сприятиме розвитку ринку авіaперевезень та відновленню від наслідків пандемії коронавірусу", - написав Точицький в Twitter.

Draft 🇪🇺🇺🇦 Common Aviation Area Agreement included to the agenda of the EU working party on aviation on Jan 22. Important step closer to our long-awaited agreement which will contribute to the development of air transportation market and post-COVID recovery. #StrongerTogether pic.twitter.com/N0lSmBRlof — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) January 20, 2021

Засідання робочої групи почнеться у Брюсселі у п’ятницю об 11:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що угода про Спільний авіаційний простір з ЄС, відома також як угода про "відкрите небо", може бути підписана 11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

Нагадаємо, ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС, Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення", знову переніс це підписання.