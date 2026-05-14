В Латвії відпустили ексміністра сільського господарства, він заперечує своє затримання

Колишній міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе називає публічні заяви про те, що його затримали в четвер вранці, "абсолютною нісенітницею".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Заява політика суперечить інформації про затримання, офіційно наданій прокуратурою.

Незадовго до заяви Бюро з питань запобігання та боротьби з корупцією (KNAB) відпустило Краузе, повідомили агенції LETA очевидці.

Прокуратура підтвердила, що Райвіс Кронбергс, нині відсторонений від посади директор Державної канцелярії, якого затримали разом із ним, на цей час не відпущений.

"Це "фейкові" новини, абсолютна нісенітниця. Мене не затримували. Я співпрацюю з відповідними органами, оскільки вони відреагували на мою заяву, яку я подав до Генеральної прокуратури, і було порушено кримінальну справу", – сказав Краузе.

Він вважає, що прем'єрка Евіка Сіліня, яка подала у відставку, вчинила дуже некоректно, керуючись чутками та усунувши його з посади. "Ось чому багато речей у країні перебувають у критичному стані, бо у нас була прем'єр-міністр, яка не зважала на факти, а втілювала чутки, почуті на вулиці", – сказав Краузе.

Тим часом Краузе повідомив LETA, що під час процесуальних дій правоохоронці вилучили його комп'ютер і телефон, а також він передав до прокуратури різні документи. Він пояснив, що вранці брав участь у процесуальних діях, під час яких передав свої дані.

Він обіцяє, що продовжуватиме працювати та виконувати свої обов'язки як член Сейму.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура веде кримінальну справу, порушену за фактом можливих злочинів, пов’язаних зі зловживанням службовим становищем та бездіяльністю під час надання незаконної підтримки деревообробним підприємствам.

Прокуратура повідомила, що в рамках кримінального провадження були проведені процесуальні дії, включаючи обшуки за місцем проживання та роботи кількох осіб, зокрема Краузе та Кронбергса.

З огляду на обсяг проведених процесуальних дій до їх виконання також було залучено KNAB.

Нагадаємо, вдень 13 травня ліберальна партія "Прогресивні", яка була молодшим партнером в урядовій коаліції, заявила, що не бачить можливості далі працювати в уряді Сіліні, та закликала її до відставки, а також запропонувала президенту почати консультації про формування нового уряду.

Додатково "Прогресивні" образилися за різку заяву прем’єрки в останній момент перед цим оголошенням, про яку їх, як стверджують, не попередили, і те, що у них фактично відібрали один з трьох міністерських портфелів, запропонувавши на міністра оборони фахівця-військового.

