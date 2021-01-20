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Рабочая группа ЕС рассмотрит проект соглашения об "открытом небе" с Украиной 22 января

Среда, 20 января 2021, 13:44

Проект соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом включен в повестку дня заседания рабочей группы ЕС по вопросам авиации 22 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

"Важный шаг к нашему долгожданному соглашению, которое будет способствовать развитию рынка авиaперевозок и восстановлению от последствий пандемии коронавируса", - написал Точицкий в Twitter.

Заседание рабочей группы начнется в Брюсселе в пятницу в 11:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", может быть подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода", снова перенес это подписание.

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