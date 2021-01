Рабочая группа ЕС рассмотрит проект соглашения об "открытом небе" с Украиной 22 января

Проект соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом включен в повестку дня заседания рабочей группы ЕС по вопросам авиации 22 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

"Важный шаг к нашему долгожданному соглашению, которое будет способствовать развитию рынка авиaперевозок и восстановлению от последствий пандемии коронавируса", - написал Точицкий в Twitter.

Draft 🇪🇺🇺🇦 Common Aviation Area Agreement included to the agenda of the EU working party on aviation on Jan 22. Important step closer to our long-awaited agreement which will contribute to the development of air transportation market and post-COVID recovery. #StrongerTogether pic.twitter.com/N0lSmBRlof