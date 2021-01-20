В Нидерландах продают форму почтальонов и доставщиков еды, чтобы "обходить" карантин

В Нидерландах начали активно продавать униформы различных служб доставки, которые, как объясняется, помогут избежать соблюдения комендантского часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NU.nl.

На торговой онлайн-площадке Marktplaats есть десятки рекламных объявлений, предлагающих униформу почтовой службы PostNL, а также курьеров компании Thuisbezorgd, занимающейся доставкой еды.

Материнская компания Justeat Takeaway недовольна этим. "Мы уже работаем над удалением всей рекламы вместе с Marktplaats", - сказал директор Джитсу Гроен.

Формы службы доставки также предлагаются и в социальных сетях. "Если вы не являетесь сотрудником PostNL, не следует злоупотреблять ношением этой формы. Мы не хотим, чтобы наши ресурсы использовались не по назначению", - сказал представитель компании.

Также отмечается спрос на волонтеров, которые хотят выгуливать собак.

Хотя подробности об исключениях из возможной комендантского часа пока неизвестны, почти наверняка будет исключение для людей, которые выгуливают своих домашних животных на поводке.

Напомним, правительство Нидерландов из-за распространения коронавируса планирует объявить общенациональный комендантский час впервые со времен Второй мировой войны.