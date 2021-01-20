США останутся непоколебимы в своей поддержке Украины - посольство

Соединенные Штаты останутся непоколебимы в своей поддержке Украины во время работы новой администрации президента Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Пока избранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины, которая должна быть защищена в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - говорится в заявлении по случаю инаугурации президента США.

Как сообщалось, Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне.

Дональд Трамп не присутствовал на церемонии. Он уже покинул Белый дом и направился в резиденцию во Флориде. Вместо него присутствовал вице-президент Майк Пенс.

Из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности церемония не была похожа ни на одну предыдущую церемонию в американской истории.

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