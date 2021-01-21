Грузия готовится к выходу из двухмесячного локдауна

После завершения строгого локдауна, который проходит в Грузии с конца ноября, страна будет поделена на зоны, и строгость дальнейших ограничений будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой из них.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Выход из локдауна, во время которого в больших городах не работал даже транспорт, произойдет поэтапно.

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Страну поделят на три зоны эпидемической опасности - "красную", "желтую" и "зеленую", для которых будут действовать разные ограничения.

"В регионах "зеленой зоны" у нас будет больше вариантов для открытия экономической деятельности и образования. Возможно будет даже восстановить работу транспорта, но с жесткими правилами", - рассказала Тикарадзе.

В начале декабря, вскоре после введения строгого локдауна, Грузия зарегистрировала свои рекордные показатели заражений коронавирусом - более 5000 случаев в сутки, при том, что население всей страны примерно соизмеримо с населением Киева.

С тех пор прирост новых больных постепенно спадает.

Ограничения ослабляли только на праздничный период – на одну неделю с существенными ограничениями позволили работать розничным магазинам и ТРЦ, а 31 декабря и 6 января не действовал комендантский час.

Междугородные пассажирские перевозки и работа общественного транспорта в крупных городах полностью остановлены еще с 28 ноября.