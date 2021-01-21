В Турции за неделю вакцинировали от коронавируса более 1 млн человек

Турция, которая заказала китайскую вакцину CoronaVac (от Sinovac Biotech), за неделю прививочной кампании вакцинировала более миллиона человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Вакцинация продолжается с 14 января и началась с медицинских работников. В тот же день прививку сделали и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Представитель министерства здравоохранения Мустафа Неджми Ильхан заявил, что кампания продвигается "достаточно успешно" и Турция уже вошла в первую десятку стран по ее темпам.

Ранее Турция заявляла, что за первые два дня кампании вакцинировали более 500 000 человек.

По данным заключения специалистов бразильского Института Бутантата, общий уровень эффективности вакцины Sinovac Biotech ниже 60%, но выше 50%.

Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию при Министерстве здравоохранения Турции одобрило экстренное применение китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech 13 января.