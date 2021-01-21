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Німеччина не виключає нового закриття кордонів з сусідами

Четвер, 21 січня 2021, 12:54

Глава відомства федерального канцлера Німеччини Хельге Браун не виключив закриття кордонів Німеччини з сусідніми країнами, якщо їх влада найближчим часом не діятиме ефективніше у боротьбі з пандемією. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

В ефірі суспільно-правового телеканалу ARD Браун підкреслив, що в першу чергу необхідно взяти під контроль поширення інфекції, щоб захиститися від нових, більш заразних варіантів коронавірусу.

За його словами, небезпека полягає в тому, що якщо в країні зростає число заражень, то нові мутації коронавірусу поступово стають переважаючими, і поширення інфекції не вдасться взяти під контроль. 

Цю заяву Браун зробив напередодні саміту ЄС, який відбудеться сьогодні і буде присвячений єдиній стратегії ЄС в боротьбі з пандемією.

Примітно, що приріст нових заражень коронавірусом у Німеччині за останній тиждень суттєво знизився.

Попри це, нещодавно Німеччина ще на два тижні продовжила жорсткий локдаун - до 14 лютого. Причиною стало зокрема поширення нових варіантів коронавірусу.

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