У Німеччині помітно знизився приріст заражень коронавірусом
Приріст нових заражень коронавірусом у Німеччині за останній тиждень суттєво знизився.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це 21 січня повідомив Інститут Роберта Коха на основі середніх даних за 7 днів.
Кількість нових заражень на 100 000 населення за останні 7 днів становила 119, що є найнижчим показником з 1 листопада.
Тенденція до спадання тримається останні 10 днів. 22 грудня, до прикладу, середній показник для країни був 197,6 випадку на 100 000 населення.
Втім, ситуація у федеральних землях суттєво відрізняється. Найбільша кількість заражень відносно кількості населення - у Тюрингії, де цей показник становить 225, а також у Бранденбурзі (203,3), тоді як у Бремені це - 76,6.
Запроваджуючи суворі карантинні обмеження, уряд Німеччини ставив за мету знизити цей показник до меншого 50 - на цій стадії система охорони здоров’я знову буде здатна відстежувати контакти хворих.
За останню добу у Німеччині виявили 20 398 нових заражень, всього з початку епідемії - 2 088 400 лише офіційно зареєстрованих випадків.
Померли 1013 хворих на коронавірус, а загальна кількість смертей досягла 49,783. Максимумом померлих за добу залишається показник 14 січня - 1244.
Нагадаємо, нещодавно Німеччина ще на два тижні продовжила жорсткий локдаун - до 14 лютого.
Незадовго перед зустріччю канцлерки Ангели Меркель з прем’єрами федеральних земель ширилися чутки, що можливе навіть посилення обмежень і повна зупинка транспорту - але вони не підтвердилися.