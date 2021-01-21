Германия не исключает нового закрытия границ с соседями

Глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун не исключил закрытия границ Германии с соседними странами, если их власти в ближайшее время не будут действовать эффективнее в борьбе с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В эфире общественно-правового телеканала ARD Браун подчеркнул, что в первую очередь необходимо взять под контроль распространение инфекции, чтобы защититься от новых, более заразных вариантов коронавируса.

По его словам, опасность заключается в том, что если в стране растет число заражений, то новые мутации коронавируса постепенно становятся преобладающими, и распространение инфекции не удастся взять под контроль.

Это заявление Браун сделал накануне саммита ЕС, который состоится сегодня и будет посвящен единой стратегии ЕС в борьбе с пандемией.

Примечательно, что прирост новых заражений коронавирусом в Германии за последнюю неделю существенно снизился.

Несмотря на это, недавно Германия еще на две недели продолжила строгий локдаун - до 14 февраля. Причиной стало, в частности, распространение новых вариантов коронавируса.