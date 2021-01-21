ЄС може обмежити пересування на внутрішніх кордонах і заборонити в'їзд до Британії

Європейський Союз може заборонити мандрівникам в'їзд до Великої Британії і обмежити пересування на внутрішніх кордонах через новий штам коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише британське видання The Guardian.

Відповідні пропозиції будуть обговорюватися лідерами країн ЄС на відеосаміті 21 січня.

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Відповідно до документа, підготовленого урядом Німеччини, переважання нового штаму в будь-якій області, незалежно від того, чи знаходиться країна в ЄС або за межами блоку, було б достатньо, щоб заборонити поїздки.

"У тих випадках, коли держави-члени вважають це необхідним для захисту здоров'я населення, вони можуть вводити тимчасові заборони на в'їзд і перевезення пасажирів, які прибувають з третіх країн з зонами, схильними до зараження вірусом", - пишуть німецькі офіційні особи.

У четвер глава адміністрації Ангели Меркель Хельге Браун заявила, що внутрішні кордони ЄС також повинні бути закриті, якщо нові штами не можуть бути взяті під контроль.

"Небезпека полягає в тому, що, коли число інфекцій в країні зростає, ця мутація стає варіантом квазібільшості, і тоді інфекція не може контролюватися", - сказала вона.

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У Берліні вказують, що "захист здоров'я громадян ЄС при забезпеченні свободи пересування всередині ЄС і пересування без прикордонного контролю в межах Шенгенської зони вимагає від держав-членів прийняти узгоджені заходи щодо стримування поширення нових штамів вірусу Sars-CoV-2".

"На цей час відомі штами: B117 (британська мутація) і 501V2 (південноафриканська мутація); є побоювання, що виникнуть нові мутації. Тільки якщо держави-члени вживуть спільних і скоординованих дій, можна буде ефективно стримати вірус. З цієї причини ми бачимо термінову необхідність діяти, щоб запобігти або хоча б сповільнити поширенню штамів вірусу в зоні ЄС+ (держави-члени ЄС плюс Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія)", - йдеться у пропозиції.

Берлін також запропонував створити центри тестування на внутрішніх кордонах ЄС в якості єдиного інструменту з обов'язковим карантином для тих, хто прибуває з районів з високою поширеністю нових штамів.