ЕС может ограничить передвижение на внутренних границах и запретить въезд в Британию

Европейский Союз может запретить путешественникам въезд в Великобританию и ограничить передвижение на внутренних границах из-за нового штамма коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британское издание The Guardian.

Соответствующие предложения будут обсуждаться лидерами стран ЕС на видеосаммите 21 января.

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Согласно документу, подготовленному правительством Германии, преобладание нового штамма в любой области, независимо от того, находится ли страна в ЕС или за пределами блока, было бы достаточно, чтобы запретить поездки.

"В тех случаях, когда государства-члены считают это необходимым для защиты здоровья населения, они могут вводить временные запреты на въезд и перевозку пассажиров, прибывающих из третьих стран с зонами, склонными к заражению вирусом", - пишут немецкие официальные лица.

В четверг глава администрации Ангелы Меркель Хельге Браун заявила, что внутренние границы ЕС также должны быть закрыты, если новые штаммы не могут быть взяты под контроль.

"Опасность заключается в том, что, когда число инфекций в стране растет, эта мутация становится вариантом квазибольшинства, и тогда инфекция не может контролироваться", - сказала она.

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В Берлине указывают, что "защита здоровья граждан ЕС при обеспечении свободы передвижения внутри ЕС и передвижения без пограничного контроля в пределах Шенгенской зоны требует от государств-членов принять согласованные меры по сдерживанию распространения новых штаммов вируса Sars-CoV-2".

"В настоящее время известны штаммы: B117 (британская мутация) и 501V2 (южноафриканская мутация), и есть опасения, что возникнут новые мутации. Только если государства-члены предпримут совместные и скоординированные действия, можно будет эффективно сдержать вирус. По этой причине мы видим срочную необходимость действовать, чтобы предотвратить или хотя бы замедлить распространение штаммов вируса в зоне ЕС+ (государства-члены ЕС плюс Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия)", - говорится в предложении.

Берлин также предложил создать центры тестирования на внутренних границах ЕС в качестве единственного инструмента с обязательным карантином для тех, кто прибывает из районов с высокой распространенностью новых штаммов.