В Бельгии число коронавирусных больных в реанимации – наименьшее за три месяца

В Бельгии количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в реанимации опустилось до самого низкого уровня с 15 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir со ссылкой на данные органов здравоохранения.

Количество больных коронавирусом в реанимации по состоянию на 20 января стала самым низким за более чем три месяца - 336 человек. Последний раз меньший показатель регистрировали 15 октября (327).

За прошедшую неделю (относительно данных 13 января) количество госпитализированных в реанимации уменьшилось на 7%.

Из приведенного графика можно видеть, что ежедневное количество госпитализаций больных коронавирусом после пика в начале ноября стабильно снижается.

Всего в больницах в настоящее время находятся 1937 больных, из них в реанимации - 336. Умерли за последние сутки 18 человек.

Как и во всех странах ЕС, в Бельгии продолжается вакцинация от коронавируса. Свою первую дозу получили более 126 000 человек, из них за последние сутки - около 14 000.

Напомним, правительство Бельгии планирует продолжить действующий карантин до 1 марта. Также Бельгия ужесточила правила для путешественников, прибывающих поездом или автобусом из-за пределов ЕС, из-за британского штамма коронавируса.