Ірландія планує вакцинувати від коронавірусу всіх громадян до вересня

Уряд Ірландії має намір забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу кожному жителю країни до вересня.

Про це заявив у парламенті міністр охорони здоров'я Стівен Доннеллі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

За планами уряду, Ірландія отримає 3,3 мільйона доз вакцини AstraZeneca після її затвердження, яке очікується в кінці січня, і кожен житель отримає вакцину до вересня.

Описуючи вакцину AstraZeneca як "засіб, що змінив правила гри", Доннеллі сказав, що вона виробляється на некомерційній основі та її буде легше використовувати, оскільки її можна зберігати у звичайному холодильнику.

Ірландія отримуватиме 600 000 доз щоквартально, що означає, що 300 000 осіб будуть вакциновані за схемою двох доз за цей період.

Країна також буде отримуватиме 40 000 доз на тиждень від Pfizer. Крім того, вже отримана перша партія американської вакцини Moderna від 4000 до 6000 доз.

Згідно з останніми офіційними даними, в Ірландії від коронавірусу померли 2768 осіб з 5 мільйонів населення.

За даними Оксфордського університету, після першої хвилі пандемії з досить низьким числом випадків захворювання і смертності країна нещодавно досягла найвищого рівня інфікування на душу населення в світі.

У зв'язку з цим ірландський уряд вирішив запровадити національний карантин принаймні до кінця січня, протягом якої другорядні магазини, паби, ресторани і школи повинні залишатися закритими.