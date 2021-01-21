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Ирландия планирует вакцинировать от коронавируса всех граждан до сентября

Четверг, 21 января 2021, 16:24

Правительство Ирландии намерено обеспечить доступ к вакцине от коронавируса каждому жителю страны до сентября.

Об этом заявил в парламенте министр здравоохранения Стивен Доннелли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

По планам правительства, Ирландия получит 3,3 миллиона доз вакцины AstraZeneca после ее утверждения, которое ожидается в конце января, и каждый житель получит вакцину до сентября.

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Описывая вакцину AstraZeneca как "средство, изменившее правила игры", Доннелли сказал, что она производится на некоммерческой основе и ее будет легче использовать, поскольку ее можно хранить в обычном холодильнике.

Ирландия получать 600 000 доз ежеквартально, что означает, что 300 000 человек будут вакцинированы по схеме двух доз за этот период.

Страна также будет получать 40 000 доз в неделю от Pfizer. Кроме того, уже получена первая партия американской вакцины Moderna - от 4000 до 6000 доз.

Согласно последним официальным данным, в Ирландии от коронавируса умерли 2768 человек из 5 млн населения.

По данным Оксфордского университета, после первой волны пандемии с довольно низким числом случаев заболевания и смертности страна недавно достигла самого высокого уровня инфицирования на душу населения в мире.

В связи с этим ирландское правительство решило ввести национальный карантин по крайней мере до конца января, в течение которого второстепенные магазины, пабы, рестораны и школы должны оставаться закрытыми.

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