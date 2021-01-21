Авіакомпанія KLM проти планів уряду Нідерландів щодо обов’язкового тестування пасажирів

Нідерландська авіакомпанія KLM заявила у четвер, що скоротить додаткові 1000 робочих місць у 2021 році, і висловила незгоду з урядовими планами вимагати від усіх пасажирів негативні тести на COVID-19 перед посадкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Авіакомпанія заявила, що нові скорочення відбуватимуться на тлі втрати 5000 робочих місць у 2020 році.

Окремо коаліція голландських авіакомпаній, включаючи KLM, опублікувала заяву, в якій зазначила, що виступає проти вимоги для всіх в'їжджаючих пасажирів пройти швидкий тест на COVID-19 протягом чотирьох годин до посадки на літак, що прямує до Нідерландів.

"Нідерланди були б єдиною країною у світі, яка застосовує такі далекосяжні заходи", - йдеться в заяві компаній.

Нагадаємо, уряд Нідерландів у середу запропонував запровадити першу загальнонаціональну комендантську годину після Другої світової війни та заборонити польоти з Південної Африки та Великої Британії.