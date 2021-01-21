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Авиакомпания KLM против планов Нидерландов обязательно тестировать пассажиров

Четверг, 21 января 2021, 17:09

Нидерландская авиакомпания KLM заявила в четверг, что сократит дополнительные 1000 рабочих мест в 2021 году, и выразила несогласие с правительственными планами требовать от всех пассажиров отрицательные тесты на COVID-19 перед посадкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Авиакомпания заявила, что новые сокращения будут происходить на фоне потерь 5000 рабочих мест в 2020 году.

Отдельно коалиция голландских авиакомпаний, включая KLM, опубликовала заявление, в котором отметила, что выступает против требования для всех въезжающих пассажиров пройти быстрый тест на COVID-19 в течение четырех часов до посадки на самолет, направляющийся в Нидерланды.

"Нидерланды были бы единственной страной в мире, которая применяет такие далеко идущие меры", - говорится в заявлении компаний.

Напомним, правительство Нидерландов в среду предложило ввести первый общенациональный комендантский час после Второй мировой войны и запретить полеты из Южной Африки и Великобритании.

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