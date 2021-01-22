Кількість померлих від коронавірусу у Німеччині перевищила 50 тисяч
Кількість померлих у зв’язку з коронавірусом у Німеччині від початку епідемії перевищила 50 тисяч людей.
Такими є дані німецького Інституту Роберта Коха (RKI) станом на п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Протягом останніх 24 годин органи охорони здоров’я зафіксували ще 859 нових смертей. Це збільшило загальну кількість смертей до 50 642 осіб.
Рівно тиждень тому за 24 години було зафіксовано 1113 нових смертей. Максимум - 1244 нових смертей - був зареєстрований 14 січня.
Нових інфекцій за минулу добу зафіксували 17 862. Рівно тиждень тому їх було 22 368. 18 грудня було зареєстровано максимум - 33 777 нових інфекцій.
З початку епідемії RКІ нарахував 2 106 262 виявлених інфекцій Sars-CoV-2 у Німеччині.
Нещодавно Німеччина ще на два тижні продовжила жорсткий локдаун - до 14 лютого. Причиною стало поширення нових варіантів коронавірусу.