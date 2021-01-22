Кількість померлих від коронавірусу у Німеччині перевищила 50 тисяч

Кількість померлих у зв’язку з коронавірусом у Німеччині від початку епідемії перевищила 50 тисяч людей.

Такими є дані німецького Інституту Роберта Коха (RKI) станом на п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Протягом останніх 24 годин органи охорони здоров’я зафіксували ще 859 нових смертей. Це збільшило загальну кількість смертей до 50 642 осіб.

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Рівно тиждень тому за 24 години було зафіксовано 1113 нових смертей. Максимум - 1244 нових смертей - був зареєстрований 14 січня.

Нових інфекцій за минулу добу зафіксували 17 862. Рівно тиждень тому їх було 22 368. 18 грудня було зареєстровано максимум - 33 777 нових інфекцій.

З початку епідемії RКІ нарахував 2 106 262 виявлених інфекцій Sars-CoV-2 у Німеччині.

Нещодавно Німеччина ще на два тижні продовжила жорсткий локдаун - до 14 лютого. Причиною стало поширення нових варіантів коронавірусу.