Количество умерших от коронавируса в Германии превысило 50 тысяч
Количество умерших в связи с коронавирусом в Германии с начала эпидемии превысило 50 тысяч человек.
Таковы данные немецкого Института Роберта Коха (RKI) по состоянию на пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
В течение последних 24 часов органы здравоохранения зафиксировали еще 859 новых смертей. Это увеличило общее количество смертей до 50 642 человек.
Ровно неделю назад за 24 часа было зафиксировано 1113 новых смертей. Максимум - 1244 новых смертей - был зарегистрирован 14 января.
Новых инфекций за минувшие сутки зафиксировали 17 862. Ровно неделю назад их было 22 368. 18 декабря было зарегистрировано максимум - 33 777 новых инфекций.
С начала эпидемии RКИ насчитал 2 106 262 выявленных инфекций Sars-CoV-2 в Германии.
Недавно Германия еще на две недели продолжила жесткий локдаун - до 14 февраля. Причиной стало распространение новых вариантов коронавируса.