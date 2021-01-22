Количество умерших от коронавируса в Германии превысило 50 тысяч

Количество умерших в связи с коронавирусом в Германии с начала эпидемии превысило 50 тысяч человек.

Таковы данные немецкого Института Роберта Коха (RKI) по состоянию на пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В течение последних 24 часов органы здравоохранения зафиксировали еще 859 новых смертей. Это увеличило общее количество смертей до 50 642 человек.

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Ровно неделю назад за 24 часа было зафиксировано 1113 новых смертей. Максимум - 1244 новых смертей - был зарегистрирован 14 января.

Новых инфекций за минувшие сутки зафиксировали 17 862. Ровно неделю назад их было 22 368. 18 декабря было зарегистрировано максимум - 33 777 новых инфекций.

С начала эпидемии RКИ насчитал 2 106 262 выявленных инфекций Sars-CoV-2 в Германии.

Недавно Германия еще на две недели продолжила жесткий локдаун - до 14 февраля. Причиной стало распространение новых вариантов коронавируса.