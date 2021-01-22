РФ пригрозила відповіддю Албанії, яка вислала російського дипломата за порушення карантину

Міністерство закордонних справ Росії пообіцяло в п'ятницю помститися Албанії за висилку російського дипломата.

Про це сказав агентству РИА Новости заступник глави МЗС Росії Александр Грушко, повідомляє "Європейська правда".

"Це явна провокація, спрямована на погіршення російсько-албанських відносин і, звичайно, цей недружній крок не залишиться без відповіді", - прокоментував Грушко.

Один з головних принципів в дипломатії - взаємність, його ніхто не відміняв, підкреслив він.

Напередодні Албанія оголосила персоною нон грата російського дипломата через порушення антикоронавірусних заходів, він повинен покинути країну протягом 72 годин.

З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Високопоставлені представники МЗС Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.

Албанія не надала детальну інформацію про вчинені порушення.

Албанія встановила нічну комендантську годину, обов’язкове використання масок у приміщеннях та на відкритому повітрі і ввела правила соціального дистанціювання.