РФ пригрозила ответом Албании, которая выслала российского дипломата за нарушение карантина

Министерство иностранных дел России пообещало в пятницу отомстить Албании за высылку российского дипломата.

Об этом сказал агентству РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает "Европейская правда".

"Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа", - прокомментировал Грушко.

Один из главных принципов в дипломатии - взаимность, его никто не отменял, подчеркнул он.

Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов.

С апреля прошлого года и до последнего времени албанское правительство постоянно жаловалось на российского дипломата. Высокопоставленные представители МИД Албании даже связывались с послом России в Тиране, выражая беспокойство по поводу постоянных нарушений работником дипломатической миссии мер против эпидемии COVID-19.

Албания не предоставила детальную информацию о совершенных нарушениях.

Албания установила ночной комендантский час, обязательное использование масок в помещениях и на открытом воздухе и ввела правила социального дистанцирования.