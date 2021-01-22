У Франції схвалили закон, який захищає галасливих свійських тварин

У Франції ухвалили закон про "сенсорну спадщину" сільської місцевості, яка захищає всіх шумних свійських тварин від зазіхань тих, хто шукає в селі тиші та спокою

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У четвер французькі сенатори остаточно схвалили закон, запропонований унаслідок кількох гучних конфліктів жителів села та новоприбулих.

Зокрема, півень на ім'я Моріс потрапив у заголовки новин у 2019 році після того, як суд на заході Франції відхилив скаргу сусідів його власників. Вони придбали будинок неподалік і були невдоволені гучними ранковими співами півня.

"Життя в сільській місцевості означає прийняття деяких неприємностей", - заявив депутатам урядовий міністр, відповідальний за сільське життя, Жоель Жиро.

Коров’ячі дзвони (і коров’ячий послід), співи цвіркунів та шумний ранковий трактор також тепер є частиною природної спадщини Франції, яка буде кодифікована в екологічному законодавстві.

Закон став символом зростання напруженості в сільській місцевості між давніми мешканцями та сторонніми людьми, чиї буколічні очікування часто суперечать повсякденним реаліям.

Корінна Фессо та її півень Моріс стали уособленням протистояння.

Тисячі людей підписали петицію "Врятуй Моріса", і суддя врешті став на бік півня.

Ще в одній справі 2019 року на жінку в районі розведення качок регіону Ланди подав до суду новоприбулий сусід, якому набридло гелготіння качок та гусей поряд з будинком. Суд також відхилив цю справу.