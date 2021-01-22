Во Франции приняли закон, который защищает шумных домашних животных

Во Франции приняли закон о "сенсорном наследии" сельской местности, который защищает всех шумных домашних животных от посягательств тех, кто ищет в селе тишины и покоя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В четверг французские сенаторы окончательно одобрили закон, предложенный вследствие нескольких громких конфликтов жителей села и новоприбывших.

В частности, петух по имени Морис попал в заголовки новостей в 2019 году после того, как суд на западе Франции отклонил жалобу соседей его владельцев. Они приобрели дом неподалеку и были недовольны громким утренним пением петуха.

"Жизнь в сельской местности означает принятие некоторых неприятностей", - заявил депутатам правительственный министр, ответственный за сельское жизни, Жоэль Жиро.

Коровьи колокола (и коровий помет), пение сверчков и шумный утренний трактор также теперь часть природного наследия Франции, будет кодифицирована в экологическом законодательстве.

Закон стал символом роста напряженности в сельской местности между давними жителями и посторонними людьми, чьи буколические ожидания часто противоречат обычным реалиям.

Коринна Фессо и ее петух Морис стали олицетворением противостояния.

Тысячи людей подписали петицию "Спаси Мориса", и судья в конце концов встал на сторону петуха.

Еще в одном деле 2019 года на женщину в районе разведения уток региона Ланды подал в суд новоприбывший сосед, которому надоел гогот уток и гусей рядом с домом. Суд также отклонил это дело.