Главы МИД Евросоюза обсудят ответ ЕС на арест Навального
Главы МИД Евросоюза на заседании 25 января обсудят реакцию блока на последние события вокруг Алексея Навального.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе в пятницу заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
Стано отвечал на вопросы СМИ, рассматривает ли ЕС новые санкции в связи с арестом российского оппозиционера.
"На уровне ЕС мы обсуждаем, какие действия могут быть предприняты, какая реакция может последовать, кроме осуждения. И ближайшей площадкой, которая, очевидно, будет лучше всего отвечать проведению таких дискуссий и принятию потенциальных решений, является совет министров иностранных дел в следующий понедельник", - сказал Стано.
"Министры иностранных дел обсудят этот вопрос вместе с другими. После понедельника будет больше ясности относительно того, есть ли готовность среди стран-членов двигаться к санкциям, или будут рассмотрены некоторые другие меры", - добавил он.
Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель в пятницу обсудил с Путиным по телефону арест Навального.
Мишель заявил, что намерен созвать стратегические дебаты лидеров Евросоюза в марте об отношениях ЕС и России.
В четверг, 21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных шагов в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет учитывать ситуацию с Навальным при формировании своей политики в отношении РФ.