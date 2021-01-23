В Італії наказали блокувати акаунти TikTok після смерті 10-річної дівчинки

Італійський орган із нагляду за конфіденційністю даних наказав TikTok в п'ятницю заблокувати облікові записи всіх користувачів в Італії, вік яких не вдалося підтвердити, після смерті 10-річної дівчинки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У заяві італійського регулятора йдеться, що хоча TikTok зобов'язався заборонити реєстрацію для дітей віком до 13 років, проте це правило легко обійти.

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В результаті TikTok був зобов’язаний заблокувати всі неперевірені облікові записи користувачів як мінімум до 15 лютого.

TikTok належить китайській ByteDance і швидко набирає популярність у всьому світі, особливо серед підлітків.

Рішення про блокування облікових записів було прийнято після того, як у Палермо померла 10-річна дівчинка у нещасному випадку, який вразив Італію.

Її батьки розповіли, що вона брала участь в челенджі у TikTok. Необхідно було накинути ремінь навколо шиї і затримати дихання, записуючи себе на телефон.

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Прокуратура почала розслідування можливого підбурювання до самогубства і з'ясовує, чи запрошував дівчинку хто-небудь взяти участь в цьому челенджі.

"Регулятор вирішив в терміновому порядку втрутитися після жахливого випадку з 10-річною дівчинкою з Палермо", - заявили в уряді.

TikTok заборонили "подальшу обробку даних користувачів, щодо яких немає абсолютної впевненості в віці".

Це означає, що користувачі неперевірених облікових записів більше не зможуть завантажувати відео або взаємодіяти з іншими людьми на платформі TikTok.