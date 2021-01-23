У Франції медики закликали не розмовляти у громадському транспорті
Французькі лікарі підготували нові поради щодо уповільнення поширення коронавірусу, закликавши припинити розмови в громадському транспорті.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.
Французька академія лікарів опублікувала в п’ятницю керівництво, в якому йдеться, що люди повинні "уникати розмов або телефонних дзвінків" у метро, в автобусах або будь-де в громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива.
Маски у таких місцях у Франції потрібно носити з травня, але пасажири часто послаблюють або знімають їх, щоб поговорити по телефону.
Інші французькі експерти закликають до більш радикальних заходів - зокрема, третього локдауну. У лікарнях Франції зараз є більше пацієнтів з COVID, ніж було в жовтні, коли президент Еммануель Макрон ввів другий локдаун.
Пацієнти з коронавірусом займають більше половини ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в країні.
Кількість інфекцій у Франції в цьому місяці поступово зростає і сягає понад 20 000 за день.
Зараз у Франції діє найтриваліша в Європі комендантська година - з 18:00 до 6-ї години ранку, а ресторани та туристичні об'єкти закриті з жовтня.
У Франції у зв’язку з коронавірусом померли 72 647 людей.