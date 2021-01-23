Во Франции медики призвали не разговаривать в общественном транспорте

Французские врачи подготовили новые советы относительно замедления распространения коронавируса, призвав прекратить разговоры в общественном транспорте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Французская академия врачей опубликовала в пятницу руководство, в котором говорится, что люди должны "избегать разговоров или телефонных звонков" в метро, ​​в автобусах или везде в общественных местах, где социальная дистанция невозможна.

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Маски в таких местах во Франции нужно носить с мая, но пассажиры часто ослабляют или снимают их, чтобы поговорить по телефону.

Другие французские эксперты призывают к более радикальным мерам - в частности, третьему локдауну. В больницах Франции сейчас больше пациентов с COVID, чем было в октябре, когда президент Эммануэль Макрон ввел второй локдаун.

Пациенты с коронавирусом занимают больше половины коек в отделениях интенсивной терапии в стране.

Количество инфекций во Франции в этом месяце постепенно растет и достигает более 20 000 в день.

Сейчас во Франции действует самый длительный в Европе комендантский час - с 18:00 до 6 часов утра, а рестораны и туристические объекты закрыты с октября.

Во Франции в связи с коронавирусом умерли 72 647 человек.