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Країни Балтії хочуть, щоб ЄС покарав відповідальних за придушення протестів у Росії

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Країни Балтії хочуть, щоб ЄС покарав відповідальних за придушення протестів у Росії

Субота, 23 січня 2021, 17:46

Балтійські країни виступають за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів у суботу. 

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє "Європейська правда".

"Спільна заява міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви: Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії. Їх потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти", - йдеться у заяві естонського міністра у Twitter.

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Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії. 

Він нагадав, що у понеділок відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому будуть обговорені подальші кроки Євросоюзу. 

Президент Литви назвав придушення протестів у Росії поверненням до сталінізму.

Поліція РФ затримала у суботу понад тисячу осіб на протестах по всій країні, які вимагали звільнення опозиціонера Навального.

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