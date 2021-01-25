Політична криза в Італії: прем’єр-міністр розглядає відставку - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте планує оголосити про відставку задля того, щоб пізніше сформувати новий уряд, який зможе покладатися на широку більшість.

Про це пише італійське видання La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

"Моя мета - знайти угоду, яке надає ясну політичну перспективу уряду до кінця терміну", - цитує видання Конте.

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Уникнувши вотуму недовіри в Сенаті у вівторок, Конте звернувся до центристів і депутатів, що не входять до коаліції, з проханням приєднатися до його уряду меншості, але мало хто відповів на його пропозицію.

Прем'єр-міністру потрібно більшість, щоб здобути підтримку своїх ініціатив для боротьби з однією з епідемією коронавірусу, яка вдарила по Італії чи не найсильніше в Європі.

Раніше минулого тижня уряд Конте отримав вотум довіри у нижній палаті парламенту, забезпечивши там абсолютну більшість.

Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з правлячої коаліції.

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

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