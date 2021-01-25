Глава МЗС Литви: Путін нервує, бо в Росії змінилась атмосфера 

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає масові затримання в РФ проявом нервування Владіміра Путіна у зв’язку зі зміною атмосфери в Росії.

Про це Ландсбергіс заявив перед початком засідання глав МЗС Євросоюзу у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Затримання російського опозиціонера Алексєя Навального та масові затримання під час протестів у суботу за його звільнення буде одним із головних питань зустрічі європейських міністрів.

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"Особисто я думаю, що в Росії змінилась атмосфера, і саме тому Путін так нервує. Саме тому він затримав 3500 людей на вулицях. Саме тому він затримав Навального і його дружину. На мій погляд, ЄС повинен надіслати чіткий і рішучий меседж, що це неприйнятно" - заявив міністр.

"У нас є, на мій погляд, дуже ефективний механізм. Глобальний режим санкцій. Я думаю, він повинен бути застосований найрішучішим чином, щоб надіслати сигнал: порушення прав людини, де б вони не відбувалися, у Мінську чи в Москві або Гонконгу, не можуть толеруватися", - додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, балтійські країни виступають за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів за звільнення Навального у суботу, 23 січня.

У понеділок міністри закордонних справ ЄС обговорять подальші кроки Євросоюзу у відповідь на події у Росії.