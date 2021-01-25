Глава МИД Литвы: Путин нервничает, потому что в России изменилась атмосфера

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает массовые задержания в РФ проявлением нервов со стороны Владимира Путина в связи с изменением атмосферы в России.

Об этом Ландсбергис заявил перед началом заседания глав МИД Евросоюза в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Задержание российского оппозиционера Алексея Навального и массовые задержания во время протестов в субботу из-за его освобождения будут среди главных вопросов встречи европейских министров.

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"Лично я думаю, что в России изменилась атмосфера, и именно поэтому Путин так нервничает. Именно поэтому он задержал 3500 человек на улицах. Именно поэтому он задержал Навального и его жену. На мой взгляд, ЕС должен послать четкий и решительный месседж, что это неприемлемо", - заявил министр.

"У нас есть, на мой взгляд, очень эффективный механизм. Глобальный режим санкций. Я думаю, он должен быть применен самым решительным образом, чтобы послать сигнал: нарушение прав человека, где бы они ни происходили, в Минске, в Москве или в Гонконге, нельзя терпеть", - добавил Ландсбергис.

Напомним, балтийские страны выступают за введение санкций Евросоюза против российских чиновников, ответственных за подавление протестов за освобождение Навального в субботу, 23 января.

В понедельник министры иностранных дел ЕС обсудят дальнейшие шаги Евросоюза в ответ на события в России.