Президент Польщі висловився за посилення санкцій ЄС проти РФ через затримання Навального 

Президент Польщі Анджей Дуда висловився за посилення санкцій Євросоюзу проти Росії у зв’язку з затриманням російського опозиціонера Алєксєя Навального та масовими затриманнями людей, що вийшли на його підтримку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

"Немає інакшого мирного способу натиснути на країну, яка порушує міжнародне право… Єдиний спосіб (уникнути конфлікту) - це змусити дотримуватися міжнародного права. Єдиний спосіб досягти цього без гвинтівок, гармат і бомб - за допомогою санкцій. Тому ми готові допомогти досягти консенсусу з цього питання", - зазначив Анджей Дуда.

Читайте також Президент Литви назвав придушення протестів у Росії поверненням до сталінізму

Він додав, що візит головного дипломата ЄС Жозепа Борреля до Москви, що запланований на лютий, варто "прив’язати" до виконання вимоги про звільнення Навального.

"Без цього, на мою думку, нема про що говорити. Росія - не та країна, якій можна довіряти, і вона не поділяє ті ж демократичні цінності й цілі, що євроатлантичні країни. Це інакша країна. Ця країна вже не перший рік демонструє, що її імперські амбіції відновилися", - зазначив Дуда.

Нагадаємо, 25 січня міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні Ради ЄС мають обговорити реакцію блоку на затримання Алєксєя Навального.

Низка країн, зокрема, країни Балтії, вже виступили за посилення санкцій проти РФ, а глава МЗС Франції назвав останні події у Росії "авторитарним поворотом".

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії.