Президент Польши высказался за ужесточение санкций ЕС против РФ из-за задержания Навального

Президент Польши Анджей Дуда высказался за ужесточение санкций Евросоюза против России в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального и массовыми задержаниями людей, вышедших в его поддержку.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Нет иного мирного способа надавить на страну, которая нарушает международное право... Единственный способ (избежать конфликта) - это заставить соблюдать международное право. Единственный способ достичь этого без винтовок, пушек и бомб - с помощью санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопрос", - отметил Дуда.

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Он добавил, что визит главного дипломата ЕС Жозепа Борреля в Москву, который запланирован на февраль, стоит "привязать" к выполнению требования об освобождении Навального.

"Без этого, по моему мнению, не о чем говорить. Россия - не та страна, которой можно доверять, и она не разделяет те же демократические ценности и цели, что и евроатлантические страны. Это другая страна. Эта страна уже не первый год демонстрирует, что ее имперские амбиции возобновились", - отметил Дуда.

Напомним, 25 января министры иностранных дел стран ЕС на заседании Совета ЕС должны обсудить реакцию блока на задержание Алексея Навального.

Ряд стран, в частности, страны Балтии, уже выступили за ужесточение санкций против РФ, а глава МИД Франции назвал последние события в России "авторитарным поворотом".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России.