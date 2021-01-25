Греция и Турция впервые за 4 года возобновили переговоры по морским границам
Турция и Греция 25 января в Стамбуле возобновили переговоры по спорным территориальным претензиям после четырехлетней паузы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.
Анкара и Афины провели 60 раундов переговоров с 2002 по 2016 год, которые затем были приостановлены из-за возражений греческой стороны по поводу содержания.
Двусторонние переговоры продолжались в форме политических консультаций, но не дошли до вопроса разведки полезных ископаемых.
Греция хочет только решить вопрос демаркации морских зон в Эгейском и Восточном Средиземноморье. Турция заявляет, что следует решить все вопросы, включая воздушное пространство и статус некоторых Эгейские острова.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на прошлой неделе заявил, что не будет обсуждать вопросы, которые считает суверенными правами.
Он добавил, что, если обе стороны не смогут договориться, они должны по крайней мере договориться о способе передачи спора в международный судебный орган.
Турция обвинила Грецию в милитаризации Эгейские острова в нарушение международных и двусторонних соглашений. Греция отрицает претензии Турции и утверждает, что единственной проблемой между двумя соседями является делимитация на море.