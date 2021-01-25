Греция и Турция впервые за 4 года возобновили переговоры по морским границам

Турция и Греция 25 января в Стамбуле возобновили переговоры по спорным территориальным претензиям после четырехлетней паузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Анкара и Афины провели 60 раундов переговоров с 2002 по 2016 год, которые затем были приостановлены из-за возражений греческой стороны по поводу содержания.

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Двусторонние переговоры продолжались в форме политических консультаций, но не дошли до вопроса разведки полезных ископаемых.

Греция хочет только решить вопрос демаркации морских зон в Эгейском и Восточном Средиземноморье. Турция заявляет, что следует решить все вопросы, включая воздушное пространство и статус некоторых Эгейские острова.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на прошлой неделе заявил, что не будет обсуждать вопросы, которые считает суверенными правами.

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Он добавил, что, если обе стороны не смогут договориться, они должны по крайней мере договориться о способе передачи спора в международный судебный орган.

Турция обвинила Грецию в милитаризации Эгейские острова в нарушение международных и двусторонних соглашений. Греция отрицает претензии Турции и утверждает, что единственной проблемой между двумя соседями является делимитация на море.