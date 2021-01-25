Італія оголосила про затримку вакцинації на 6-8 тижнів через проблеми з поставками

Уряд Італії переглянув план вакцинації проти Covid-19 через скорочення поставок від виробника Pfizer і тепер зосереджений на тому, щоб люди, які отримали першу дозу, отримали друге щеплення.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я П'єрпаоло Сілері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"З понеділка доступні дози будуть в першу чергу використовуватися для того, щоб люди, які отримали першу дозу, своєчасно отримали другу", - сказав Сілері.

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Заступник міністра сказав, що через скорочення поставок, оголошеного компаніями Pfizer і AstraZeneca, вакцинація людей у ​​віці старше 80 років буде проведена на чотири тижні пізніше, ніж планувалося раніше.

Він додав, що для іншої частини населення буде затримка на "шість-вісім тижнів".

Вакцина в даний час недоступна для населення Італії в цілому, так як пріоритетною є вакцинація медичних працівників та жителів будинків для людей похилого віку.

Деякі регіони Італії мали намір почати поширення вакцини серед людей старше 80 років на початку лютого.

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Сілері сказав, що в Італії було зроблено майже 1,38 мільйона щеплень - 74% від загального числа доставлених на сьогодні - і 100 863 людини отримали другі дози.

Pfizer заявила минулого тижня, що поставки вакцини будуть тимчасово відкладені через необхідність модернізації її виробничого підприємства в Бельгії.

AstraZeneca, вакцина якої ще не була схвалена в ЄС, також заявила, що поставить в ЄС на 60% менше доз своєї вакцини, ніж планувалося.