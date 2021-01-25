Италия объявила о задержке вакцинации на 6-8 недель из-за проблем с поставками

Правительство Италии пересмотрело план вакцинации против Covid-19 из-за сокращения поставок от производителя Pfizer и теперь сосредоточено на том, чтобы люди, получившие первую дозу, получили вторую прививку.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"С понедельника доступные дозы будут в первую очередь использоваться для того, чтобы люди, получившие первую дозу, своевременно получили вторую", - сказал Силери.

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Заместитель министра сказал, что из-за сокращения поставок, объявленного компаниями Pfizer и AstraZeneca, вакцинация людей в возрасте старше 80 лет будет проведена на четыре недели позже, чем планировалось ранее.

Он добавил, что для остальной части населения будет задержка на "шесть-восемь недель".

Вакцина в настоящее время недоступна для населения Италии в целом, так как приоритетной является вакцинация медицинских работников и жителей домов престарелых.

Некоторые регионы Италии намеревались начать распространение вакцины среди людей старше 80 лет в начале февраля.

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Силери сказал, что в Италии было сделано почти 1,38 миллиона прививок – 74% от общего числа доставленных на сегодняшний день - и 100 863 человека получили вторые дозы.

Pfizer заявила на прошлой неделе, что поставки вакцины будут временно отложены из-за необходимости модернизации ее производственного предприятия в Бельгии.

AstraZeneca, вакцина которой еще не была одобрена в ЕС, также заявила, что поставит в ЕС на 60% меньше доз своей вакцины, чем планировалось.