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В Іспанії рекордні 94 тисячі випадків коронавірусу за вихідні

Понеділок, 25 січня 2021, 20:14

Іспанія повідомила про рекордні 93 822 нових заражень коронавірусом за вихідні та 767 смертей, що стало найбільшим показником з початку другої хвилі пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Рівень захворюваності вірусом за останні 14 днів також зріс до нового максимуму - 885 випадків на 100 000 осіб у понеділок проти 829 випадків у п'ятницю.

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Європейський союз рекомендував ізолювати всі райони з більш ніж 500 випадками на 100 000 жителів.

Більшість автономних співтовариств Іспанії, крім Канарських островів, Астурії, Кантабрії, Країни Басків і Наварри, перевищують цей показник.

У Міністерстві охорони здоров'я Іспанії заявили про найвищу завантаженість лікарень з квітня. У відділеннях інтенсивної терапії вона становить 40%, а у випадку звичайних ліжок - 24%.

Також повідомляється, що було введено 1 237 000 доз вакцини від коронавірусу, 92% отриманих доз. 88 700 осіб вже були імунізовані другою дозою.

Нагадаємо, міністр оборони Іспанії прийняла відставку голови Генштабу ЗС Мігеля Анхеля Вільйяррої після скандалу з позачерговою вакцинацією.

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