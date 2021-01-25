В Испании рекордные 94 тысячи случаев коронавируса за выходные

Испания сообщила о рекордных 93 822 новых заражениях коронавируса за выходные и 767 смертях, что стало наибольшим показателем с начала второй волны пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Уровень заболеваемости вирусом за последние 14 дней также вырос до нового максимума - 885 случаев на 100 000 человек в понедельник против 829 случаев в пятницу.

Европейский союз рекомендовал изолировать все районы с более чем 500 случаями на 100 000 жителей. Большинство автономных сообществ Испании, кроме Канарских островов, Астурии, Кантабрии, Страны Басков и Наварры, превышают этот показатель.

В Министерстве здравоохранения заявили о самой высокой загруженности больниц с апреля. В отделениях интенсивной терапии она составляет 40%, а в случае обычных коек - 24%.

Также сообщается, что было введено 1 237 000 доз вакцины от коронавируса, 92% полученных доз. 88 700 человек уже были иммунизированы второй дозой.

Напомним, министр обороны Испании принял отставку главы Генштаба ВС Мигеля Анхеля Вильйяррои после скандала с вакцинацией вне очереди.