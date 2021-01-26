Мінфін США вперше в історії очолила жінка 

Сенат США у понеділок підтримав кандидатуру Дженет Єллен, номіновану президентом Джо Байденом на посаду міністра фінансів. Пані Єллен стане першою жінкою на цій посаді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Кандидатуру Єллен підтримали 84 голосами проти 15.

Дженет Єллен - шанований і досвідчений економіст. Раніше вона очолювала Федеральний резервний фонд , а також раду економічних радників Білого дому.

Серед іншого, вона виступає за використання фінансових стимулів для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

У 2016 році Дженет Єллен увійшла в першу десятку найвпливовіших людей у фінансовому світі.

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