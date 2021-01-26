Минфин США впервые в истории возглавила женщина

Сенат США в понедельник поддержал кандидатуру Джанет Йеллен, номинированной президентом Джо Байденом на должность министра финансов. Она станет первой женщиной на этой должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Кандидатуру Йеллен поддержали 84 голосами против 15.

Дженет Йеллен - уважаемый и опытный экономист. Ранее она возглавляла Федеральный резервный фонд, а также совет экономических советников Белого дома.

Среди прочего, она выступает за использование финансовых стимулов для преодоления последствий пандемии коронавируса.

В 2016 году Джанет Йеллен вошла в первую десятку самых влиятельных людей в финансовом мире.

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