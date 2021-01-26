Собор в Солсбери, известный из-за дела "Новичка", превратили в центр вакцинации

Собор в английском городе Солсбери, что стал широко известным в ходе расследования покушения с помощью "Новичка", сейчас превратили в центр массовой вакцинации от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

800-летний собор получил новое применение как один из уже около 20 центров массовой вакцинации, открытых в Англии в последние недели.

Теперь сюда ежедневно приходят сотни людей почтенного возраста и ожидают своей очереди на безопасном дистанции вдоль большого нефа.

Это значительный контраст по сравнению с ситуацией во время эпидемии чумы в 17 веке, когда собор был закрыт.

Дополнительной особенностью прививочного центра в соборе стало то, что люди, которые приходят на прививки, имеют возможность послушать произведения Баха, Генделя и других композиторов, выполненные на органе собора.

"Сейчас, во времена кризиса, люди собираются вместе и хотят послушать музыку, и в час радости люди также хотят слушать музыку. И это может успокаивающе воздействовать на тех, кто вероятно чувствует себя встревоженным по разным причинам", - рассказывает Дэвид Холлс, музыкальный директор собора.

Люди, с которыми общались репортеры, рассказывают, что очень довольны возможностью прийти на прививку в такое символическое и атмосферное место. Некоторые даже присылали Холлсу просьбу о том, какие произведения хотели бы услышать, указывая, на какое время они записаны.

Великобритания стремиться к середине февраля провакцинировать первой дозой более 15 млн человек. В рамках этой волны вакцинации прививки получают самые старшие и наиболее уязвимые граждане. До 18 сентября хотят провакцинировать уже всё взрослое население.

Напомним, собор в Солсбери стал широко известным за пределами Британии после покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, которых отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Сотрудники российского ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по данным британских властей, были исполнителями покушения, в интервью заявили, что они - просто туристы и поехали в Солсбери, потому что друзья посоветовали им посмотреть на "знаменитый Солсберийский собор".

Полиция Великобритании до сих пор собирает показания по делу.