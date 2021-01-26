Чеський "Велюр"-2: серед учасників вечірки виявився керівник регіональної поліції

Серед учасників нелегального святкування дня народження у готелі, на якому раніше помітили депутата та експрем’єра, ймовірно був і керівник регіональної поліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES. Першими інформацію оприлюднили журналісти Radiožurnál.

Владислав Гусак - керівник поліції Ліберецького краю та колишній керівник нацполіції. Сам він ще не відповів на прохання ЗМІ підтвердити або спростувати інформацію про присутність на заході.

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек вже заявив, що якщо чутки підтвердяться, це не може обійтися без наслідків.

"Якщо Гусак був там - до нього застосовуються такі ж правила, як і до всіх. Це означатиме, що він порушив обмеження, і я сподіваюся, що він зрозуміє необхідність нести персональну відповідальність. Або ж керівник поліції, як його начальство, вирішить це питання у дисциплінарному порядку", - зазначив він.

Керівник поліції Ян Швейдар також заявив, що у разі підтвердження інформації для дій Гусака не буде виправданя.

"Я вже доручив розслідувати цю спрв департаменту внутрішнього контролю та повідомив полковнику Гусаку, що важаю такі дії абсолютно неприпустимими і такими, що не можуть бути виравдані", - заявив він у своєму Twitter.

Як вже повідомлялося, ЗМІ довідалися про підпільну вечірку за участі представників еліти, що відбулася увечері 23 січня у готелі в Тепліце. Повідомляють, що це було святкування дня народження колишнього депутата Петра Бенди.

На заході за участі кількох десятків осіб були колишній прем’єр Їржі Пароубек, депутат і президент Національного спортивного агентства Мілан Глінічка та віцепрезидент Ради з питань телебачення Їржі Шлегр.

Згідно з чинними карантинними обмеженнями у Чехії, усі масові зібрання заборонені і після 9 години вечора діє комендантська година, з деяким переліком винятків.

Готелям дозволено працювати лише для розміщення людей, які їдуть у відрядження, або розміщувати для самоізоляції хворих на коронавірус.

Нагадаємо, восени скандал з відвідинами "закритого" на локдаун ресторану призвів до відставки міністра охорони здоров’я Романа Примули.