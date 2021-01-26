Чешский "Велюр" -2: среди участников вечеринки оказался руководитель региональной полиции

Среди участников нелегального празднования дня рождения в отеле, на котором ранее заметили депутата и експремьера, вероятно был и руководитель региональной полиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES. Первыми информацию обнародовали журналисты Radiožurnál.

Владислав Гусак - руководитель полиции Либерецкого края и бывший руководитель нацполиции. Сам он еще не ответил на просьбу СМИ подтвердить или опровергнуть информацию о присутствии на мероприятии.

Министр внутренних дел Ян Гамачек уже заявил, что если слухи подтвердятся, это не может обойтись без последствий.

"Если Гусак был там - к нему применяются такие же правила, как и ко всем. Это означает, что он нарушил ограничения, и я надеюсь, что он поймет необходимость нести персональную ответственность. Или же руководитель полиции, как его начальство, решит этот вопрос в дисциплинарном порядке", - отметил он.

Руководитель полиции Ян Швейдар также заявил, что в случае подтверждения информации для действий Гусака нет оправданий.

"Я уже поручил расследовать этот вопрос департаменту внутреннего контроля и сообщил полковнику Гусаку, что считаю такие действия абсолютно недопустимыми и такими, которые не могут быть оправданы", - заявил он в своем Twitter.

Как уже сообщалось, СМИ узнали о подпольной вечеринке с участием представителей элиты, состоявшейся вечером 23 января в гостинице в Теплице. Сообщают, что это было празднование дня рождения бывшего депутата Петра Бенды.

На мероприятии с участием нескольких десятков человек были бывший премьер Иржи Пароубек, депутат и президент Национального спортивного агентства Милан Глиничка и вице-президент Совета по вопросам телевидения Иржи Шлегр.

Согласно действующим карантинными ограничениями в Чехии, все массовые собрания запрещены и после 9 вечера действует комендантский час, с некоторым перечнем исключений.

Отелям разрешено работать только для размещения людей, которые едут в командировку, или размещать для самоизоляции больных коронавирусом.

Напомним, осенью скандал с посещением "закрытого" на локдаун ресторана привел к отставке министра здравоохранения Романа Примулы.