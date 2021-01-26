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Lufthansa с 1 февраля перестанет пускать на борт пассажиров в медицинских масках

Вторник, 26 января 2021, 16:49

Немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 февраля не будет пускать на борт своих самолетов пассажиров в обычных медицинских масках, а только в масках с усиленной защитой класса FFP2 и выше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснениях для пассажиров на сайте перевозчика.

"С 1 февраля 2021 на рейсах в и из Германии будут разрешаться только маски для лица следующих стандартов: стандартные или хирургические маски FFP2, KN95 и N95. Их нужно носить при посадке, на борту и при выходе из самолета. Маски из ткани больше не будут разрешены ", - говорится в сообщении.

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Исключения из этого положения могут быть сделаны по состоянию здоровья. Исключение будет только в том случае, если пассажир может предъявить текущий (не старше 48 часов) отрицательный результат теста Covid-19 вместе с медицинским сертификатом, форму которого необходимо загрузить на сайте Lufthansa.

Маски FFP2 защищают как владельца, так и других людей, в отличие от других масок для рта и носа. Однако они не обеспечивают стопроцентной защиты от заражения.

Ранее немецкие власти объявили, что 34,1 миллиона граждан, особенно подверженных риску заражения коронавирусом, получат респираторы FFP2.

Напомним, авиакомпания Austrian Airlines с 25 января начала пускать на борт пассажиров только в масках с усиленной защитой класса FFP2 и выше.

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