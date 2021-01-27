Британія почала питати громадян ЄС на кордоні про докази легального проживання - ЗМІ

Британські прикордонники почали запитувати під час перетину кордону у деяких громадян ЄС, які проживають у Британії, надати докази легального проживання, хоча до дедлайну для отримання необхідного статусу залишається ще пів року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Після завершення перехідного періоду Brexit та остаточного виходу Британії з ЄС, прикордонники можуть запитувати, чи громадянин ЄС в’їздить у країну як турист, чи як особа, що постійно тут проживає.

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Проте, за словами співрозмовників видання, були вже принаймні декілька випадків, коли британські прикордонники попросили у громадян країн ЄС, які живуть у Британії і поверталися туди, надати документи, що підтверджують їхній статус.

Йдеться про спеціальну посвідку згідно з EU Settlement Scheme, яку всі громадяни ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії, якщо вони хочуть і далі жити в Британії, повинні отримати до 30 червня - але до цієї дати про підтвердження цього статусу не повинні були б запитувати.

За даними Politico, про підтвердження дозволу на проживання запитали щонайменш у чотирьох громадян країн ЄС - з Фінляндії, Мальти та Румунії, але не виключено, що таких випадків значно більше.

Ще один дипломат розповів, що у пасажирів рейсу з Мілана до Лондона на початку січня вимагали надати доказ такого статусу ще під час посадки на рейс.

Один зі співрозмовників видання каже, що ці випадки зумовлені, ймовірно, тим, що прикордонники не до кінця розібралися у нових правилах.

"Представники прикордонної служби мають право встановити особу та запитати деталі щодо проживання, але не можуть просити про доказ статусу попереднього резидентства або резидентства (settled/pre-settled status)", - зазначив він.

У міністерстві внутрішніх справ Британії заявили, що прикордонники пройшли необхідні інструкції щодо нових процедур.

"Ми чітко повідомили, що ніяких змін щодо перетину кордону для громадян ЄС, які повертаються назад у Британію після поїздки за кордон, немає - окрім тих, що пов’язані з пандемією коронавірусу і поширюються на всіх… Особа, що має статус згідно зі Схемою поселення для ЄС, можуть продовжувати використовувати свої чинні паспорти або національні ID-картки для перетину кордону Британії", - повідомив речник уряду.