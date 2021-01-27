Британия начала спрашивать у граждан ЕС на границе доказательства легального проживания - СМИ
Британские пограничники начали спрашивать при пересечении границы у некоторых граждан ЕС, проживающих в Великобритании, о доказательствах легального проживания, хотя до дедлайна для получения необходимого статуса остается еще полгода.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
После завершения переходного периода Brexit и окончательного выхода Британии из ЕС пограничники могут спрашивать, въезжает ли гражданин ЕС в страну как турист или как лицо, постоянно здесь проживающее.
Однако, по словам собеседников издания, были уже по крайней мере несколько случаев, когда британские пограничники попросили у граждан стран ЕС, которые живут в Британии и возвращались туда, предоставить документы, подтверждающие их статус.
Речь идет о специальном удостоверении согласно EU Settlement Scheme, которое все граждане ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, если они хотят и дальше жить в Британии, должны получить до 30 июня - но до этой даты о подтверждении этого статуса не должны были бы спрашивать.
По данным Politico, о подтверждении разрешения на проживание спросили минимум у четырех граждан стран ЕС - из Финляндии, Мальты и Румынии, но не исключено, что таких случаев гораздо больше.
Еще один дипломат рассказал, что у пассажиров рейса из Милана в Лондон в начале января требовали предоставить доказательства такого статуса еще во время посадки на рейс.
Один из собеседников издания говорит, что эти случаи обусловлены, вероятно, тем, что пограничники не до конца разобрались в новых правилах.
"Представители пограничной службы имеют право установить личность и спросить о деталях проживания, но не могут просить о доказательстве статуса предыдущего резидентства или резидентства (settled / pre-settled status)", - отметил он.
В министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что пограничники прошли необходимые инструкции относительно новых процедур.
"Мы четко сообщили, что никаких изменений относительно пересечения границы для граждан ЕС, которые возвращаются обратно в Великобританию после поездки за границу, нет - кроме тех, что связаны с пандемией коронавируса и распространяются на всех... Лица, имеющее статус согласно Схеме поселения для ЕС, могут продолжать использовать свои действующие паспорта или национальные ID-карты для пересечения границы Британии", - сообщил представитель правительства.