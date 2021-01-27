Угорщина каже про "емоції" через обшуки СБУ і запевняє, що сепаратизму немає

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто підтримав заяви свого українського колеги про відсутність загрози сепаратизму від угорців Закарпаття, втім, так і не отримав гарантії закриття справи стосовно лідерів тамтешньої меншини.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йшлося на спільному брифінгу Сійярто та його українського колеги Дмитра Кулеби у Києві.

Керівник угорської дипломатії, зокрема, наголосив, що досі не має розуміння причин обшуків, що відбулися на початку грудня, але хотів би, щоби ця історія не впливала на двосторонні відносини.

"У нас викликали негативні емоції події, коли поліція прийшла обшукувати поміщення угорців, Центру угорців на Закарпатті і інституту (у місті Берегове. - ЄП). Я не можу зрозуміти, яка була потреба приїзду спецназу у повному спорядженні. Але ми не хотіли би, щоби наші відносини були цим обтяжені", - заявив він, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Сійярто також звернув увагу на заяву Кулеби про те, що він не вірить у сепаратизм угорців Закарпаття. "Він сказав, що відкидає будь-які заяви про сепаратизм. І я сподіваюся, що цього дотримуватимуться усі в Україні", - підкреслив угорський міністр.

Дмитро Кулеба, втім, не дав гарантій того, що усі кримінальні справи будуть закриті.

"Немає жодних підстав підозрювати громаду в цілому у будь-яких злих намірах. Але можуть бути індивідуальні кримінальні справи щодо діяльності окремих осіб. Кожен має можливість захистити себе у суді. Якщо порушив закон – маєш нести відповідальність, якщо довів у суді, що не порушив закон, то звинувачення знімаються. Але я переконаний, що діяльність однієї людини не може тримати у заручниках відносини держав-сусідів", - заявив він, не уточнивши, втім, про яку "одну людину йдеться".

Як відомо, СБУ порушила справу щодо сепаратизму у діях Василя Брензовича, одного з лідерів угорської громади Закарпаття. Той відразу залишив Україну і, за даними ЄвроПравди, перебуває в Будапешті.

Через ці події у відносинах України та Угорщини почалося чергове загострення, посилене російською інформаційною атакою. Детальніше про це - у статті Російський слід проблем на Закарпатті: хто роздмухує конфлікт між Україною та Угорщиною.