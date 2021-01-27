Венгрия говорит об "эмоциях" из-за обысков СБУ и уверяет, что сепаратизма нет

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал заявления своего украинского коллеги об отсутствии угрозы сепаратизма со стороны венгров Закарпатья, однако так и не получил гарантий закрытия дела в отношении лидеров местного меньшинства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", шла речь на совместном брифинге Сийярто и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в Киеве.

Глава венгерской дипломатии, в частности, отметил, что до сих пор нет понимания причин обысков, которые произошли в начале декабря, но он хотел бы, чтобы эта история не влияла на двусторонние отношения.

"У нас вызвали негативные эмоции события, когда полиция пришла обыскивать помещения венгров, Центра венгров на Закарпатье и института (в Берегове. - ЕП). Я не могу понять, какая была необходимость приезда спецназа в полном снаряжении. Но мы бы не хотели, чтобы наши отношения были этим отягощены", - заявил он, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Сийярто также обратил внимание на заявление Кулебы о том, что он не верит в сепаратизм венгров Закарпатья. "Он сказал, что отвергает любые заявления о сепаратизме. И я надеюсь, что этого будут придерживаться все в Украине", - подчеркнул венгерский министр.

Дмитрий Кулеба, впрочем, не дал гарантий того, что все уголовные дела будут закрыты.

"Нет никаких оснований подозревать общину в целом в злых намерениях. Но могут быть индивидуальные уголовные дела, касающиеся деятельности отдельных лиц. Каждый имеет возможность защитить себя в суде. Если нарушил закон - должен нести ответственность, если доказал в суде, что не нарушил закон, то обвинения снимаются. Но я убежден, что деятельность одного человека не может удерживать в заложниках отношения государств-соседей", - заявил он, не уточнив, впрочем, о каком "одном человеке" идет речь.

Как известно, СБУ возбудила дело о сепаратизме в действиях Василия Брензовича, одного из лидеров венгерской общины Закарпатья. Тот сразу покинул Украину и, по данным ЕвроПравды, находится в Будапеште.

Из-за этих событий в отношениях Украины и Венгрии началось очередное обострение, усиленное российской информационной атакой. Подробнее об этом - в статье Российский след проблем на Закарпатье: кто раздувает конфликт между Украиной и Венгрией